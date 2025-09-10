Новини
Надежда Нейнски: Цялата реч на Урсула фон дер Лайен беше геополитика
Автор: Екип Ruse24.bg 20:33
© bTV
Цялата реч на Урсула фон дер Лайен беше геополитика. Независимо, че имаше различни акценти, в основата на всичко е как Европа ще посрещне големите геополитически предизвикателства и дали ще се превърне в сериозен геополитически играч.

Това каза бившият външен министър и дипломат Надежда Нейнски по повод годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент.

Тя подчерта важността на новите политики за сигурността на Източния фланг:

"Тя говореше, че сигурността на Украйна е сигурност на Европа и може би нямаше да я почувстваме толкова силно, щеше да излезе поредната декларация, ако не се бяха случили нападенията с дронове над Полша", каза Нейнски пред bTV.

Нейнски коментира и баланса във външната политика на ЕС спрямо Близкия изток:

"Фон дер Лайен изрази много силна подкрепа за палестинците, но намери баланса – винаги е подкрепяла Израел, сигурността на Израел е ключово значение, но не може да се пренебрегне хуманитарната катастрофа в Газа.“

Тя припомни и ангажимента на ЕС за решение с две държави:

"Това не е нещо ново, въпросът е как ще се случи. Всички имаме една и съща цел – мир в Близкия изток и баланс между сигурността на Израел и правата на палестинците“.

Бившият външен министър обърна внимание и на вътрешноевропейските предизвикателства:

"Най-важното, което Урсула Фон дер Лайен каза и препотвърди, е, че трябва да има мнозинство, което да прокара новите политики. Да отпадне приемането на решения с консенсус, което означава да се изолира минимум Орбан и други несъгласни държави.“

Нейнски подчерта и ролята на България в европейския пъзел:

"България е в Европа, това е безспорно. Но до каква степен членството ни се превръща в инструмент за решаване на проблеми, зависи от начина, по който се прави вътрешната политика.“ Дори правителството, което винаги е правило изявления за евроатлантизъм, в момента се оказва, че мнозинството не е стабилно, а някои политически партии действат коренно различно от официалната позиция.“

Нейнски коментира и визитата на Атанас Зафиров в Китай:

"Вицепремиерът Зефиров беше поканен институционално, не като лидер на партията. Това показва, че когато присъстваш в коалиция, всяко решение трябва да бъде съгласувано и съобразено с общата европейска политика.“

"Ако всяка държава започне да прави самостоятелна политика в ЕС, силата на съюза ще се обезсмисли“, предупреди Нейнски, като даде примера с различните газови сделки на Русия с Германия и България.

"Това е изключително важно за сигурността на целия континент“, заключи тя, добавяйки, че Европа и Съединените щати имат нужда един от друг в новата геополитическа реалност.






Все още няма коментари към статията.
Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
09:13 / 08.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
16:29 / 08.09.2025
Удостоиха Илияна Йотова със званието "почетен жител" на румънския Стар Бешенов
19:25 / 08.09.2025
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
18:57 / 08.09.2025
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
19:27 / 08.09.2025
Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
13:57 / 08.09.2025
