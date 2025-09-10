ЗАРЕЖДАНЕ...
|Надежда Нейнски: Цялата реч на Урсула фон дер Лайен беше геополитика
Това каза бившият външен министър и дипломат Надежда Нейнски по повод годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент.
Тя подчерта важността на новите политики за сигурността на Източния фланг:
"Тя говореше, че сигурността на Украйна е сигурност на Европа и може би нямаше да я почувстваме толкова силно, щеше да излезе поредната декларация, ако не се бяха случили нападенията с дронове над Полша", каза Нейнски пред bTV.
Нейнски коментира и баланса във външната политика на ЕС спрямо Близкия изток:
"Фон дер Лайен изрази много силна подкрепа за палестинците, но намери баланса – винаги е подкрепяла Израел, сигурността на Израел е ключово значение, но не може да се пренебрегне хуманитарната катастрофа в Газа.“
Тя припомни и ангажимента на ЕС за решение с две държави:
"Това не е нещо ново, въпросът е как ще се случи. Всички имаме една и съща цел – мир в Близкия изток и баланс между сигурността на Израел и правата на палестинците“.
Бившият външен министър обърна внимание и на вътрешноевропейските предизвикателства:
"Най-важното, което Урсула Фон дер Лайен каза и препотвърди, е, че трябва да има мнозинство, което да прокара новите политики. Да отпадне приемането на решения с консенсус, което означава да се изолира минимум Орбан и други несъгласни държави.“
Нейнски подчерта и ролята на България в европейския пъзел:
"България е в Европа, това е безспорно. Но до каква степен членството ни се превръща в инструмент за решаване на проблеми, зависи от начина, по който се прави вътрешната политика.“ Дори правителството, което винаги е правило изявления за евроатлантизъм, в момента се оказва, че мнозинството не е стабилно, а някои политически партии действат коренно различно от официалната позиция.“
Нейнски коментира и визитата на Атанас Зафиров в Китай:
"Вицепремиерът Зефиров беше поканен институционално, не като лидер на партията. Това показва, че когато присъстваш в коалиция, всяко решение трябва да бъде съгласувано и съобразено с общата европейска политика.“
"Ако всяка държава започне да прави самостоятелна политика в ЕС, силата на съюза ще се обезсмисли“, предупреди Нейнски, като даде примера с различните газови сделки на Русия с Германия и България.
"Това е изключително важно за сигурността на целия континент“, заключи тя, добавяйки, че Европа и Съединените щати имат нужда един от друг в новата геополитическа реалност.
