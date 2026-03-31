Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Европейските външни министри посетиха Украйна във вторник, за да отбележат четвъртата годишнина от зверствата, извършени в град близо до Киев, пише Associated Press.

Докато водените от САЩ усилия за прекратяване на войната са в застой и вниманието на Вашингтон е приковано от конфликта в Близкия изток, европейските правителства са решени да продължат да насочват вниманието към най-голямата сухопътна война на континента от десетилетия насам, която вече навлиза в петата си година.

Група от 12 европейски външни министри, както и многобройни по-нископоставени служители, пристигнаха с влак в Киев, където бяха посрещнати от украинския външен министър Андрий Сибига, който отбеляза "мрачната годишнина“.

"Такова силно европейско присъствие (в Украйна) на този ден показва, че справедливостта за това и други руски зверства е неизбежна“, заявява Сибига в публикация в X.

"Цялостната отговорност за руските престъпления е от жизненоважно значение за възстановяването на справедливостта в Европа", посочва той.