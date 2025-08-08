Новини
Най-големият пожар в последните 50 години във Франция е овладян
Автор: Екип Ruse24.bg 14:44
©
Най-големите пожари във Франция в последните няколко десетилетия вече са под контрол, но ще огнищата продължат да горят още няколко дни. Това съобщиха властите в страната, предава France24

Стотици пожарникари се включиха в операциите по спирането на огнените стихии. 

Огромен пожар в южния френски департамент Од изпепели над 17 000 хектара земя - площ, по-голяма от тази на Париж. Стихията отне живота на един човек, рани 13 души и унищожи десетки домове.

Около 2000 пожарникари продължават да дежурят на терен, въпреки че пожарът беше обявен за овладян в четвъртък вечерта.

"Пожарът няма да бъде обявен за окончателно потушен още няколко дни", предупреди префектът на департамента, Кристиан Пуже. "Остава още много работа". 

Властите забраниха достъпа до горите, опустошени от пожара, поне до неделя.

Според тях пътищата в засегнатата зона остават твърде опасни заради паднали електрически кабели и други рискове.

Префектът Кристиан Пуже заяви, че около 2000 души, които бяха евакуирани заради пламъците, все още не са допуснати обратно в домовете си.

Стотици хора пренощуват в училищни физкултурни салони и читалища в различни населени места в региона.

Най-мащабният пожар в Средиземноморска Франция от поне 50 години

Според правителствени наблюдатели това е най-големият пожар в Средиземноморския регион на Франция от най-малко 50 години. Южната част на страната страда повече от останалите райони при горски пожари.

По данни на властите в близкия град Нарбон, в пика на разпространението си пламъците са изпепелявали около 1000 хектара земя на час.

Два поредни дни със силни и променливи ветрове допълнително затрудниха овладяването на пожара и направиха поведението му непредвидимо.



Сред жертвите е 65-годишна жена, която отказала да бъде евакуирана и била открита мъртва в опожарения си дом. Ранени са 13 души, като 11 от тях са пожарникари.

Безпрецедентна катастрофа

Пожарът е "катастрофа в невиждан мащаб", заяви премиерът Франсоа Байру в сряда по време на посещение в засегнатия регион.

"Това, което се случва днес, е свързано с глобалното затопляне и с настъпилата суша", подчерта Байру.

Министърът на околната среда Анес Панйе-Рюнашe написа в социалната мрежа X в четвъртък, че това е най-големият пожар във Франция от 1949 година насам.

Франция вече е преживяла около 9 000 горски пожара това лято, основно в близост до Средиземноморското крайбрежие.

Департамент Од, който е най-засегнат от настоящия пожар, отчита нарастване на опожарените площи през последните години - тенденция, утежнена от ниските валежи и изкореняването на лозята, които в миналото са действали като естествена бариера срещу разпространението на огъня.

В Сен-Лоран-дьо-ла-Кабрерис - селото, най-силно пострадало от пожара - в четвъртък се издигаше гъст дим от боровите хълмове над лозята, където сухата трева все още тлееше.

