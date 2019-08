Най-голямата имотна сделка в историята на Москва се провали

© aeeo a ea o a-oee aco c c "o", ce oaa o aoee c a eec a aaa c. oa caa cao a ecea ce ao o, e aea a c a-oaa cea coa a aaa a e o oca, oao o aa ceca. oaao aoee a "o" a ce aece o c o e 2022 . O oaa oae aa, e aea o-eaea oea.



ooo e aa TS Grup, oo ae "o" coeaa oa Winbridg ee oca e . Ao ce ee eaaa, o ee a e a-oaa a aaa a oc o caa coa. eae ce oaa a aee o o 68 000 . oe 3000 . e cao. oe ca ac o ec e "Aao", oo e aooe a eo o a-oce eca a aeeo a . oca. eca eo e a cooc o 15 . c , .