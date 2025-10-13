© Най-малко 100 души са ранени при сблъсъка на два влака в Словакия, като според информацията до момента няма загинали, съобщи словашкият портал Ta3.



Според съобщенията, инцидентът е станал днес (13 октомври) около 10:00 часа сутринта близо до село Яблонов в Турня, когато два експресни влака са се сблъскали на мястото, където се пресичат двата коловоза.



Говорителят на Словашките железници Ян Бачек заявява, че причината за сблъсъка все още се разследва.



"В момента приоритет е спасяването и евакуацията на пътниците“, заявява той.



Пет линейки и един спасителен хеликоптер са изпратени на мястото на инцидента. Полицията съобщава, че сблъсъкът е станал пред тунела и че пътниците постепенно напускат влаковете.



Както е посочено, "полицията обезопасява мястото на инцидента, координира работата на спасителните служби и ръководи движението на хората в района".



