News.com.au.
"Потвърдена е смъртта на 12 души, включително мъж, за когото се смята, че е един от стрелците. <...> Други 11 души са ранени, включително двама полицаи“, се казва в изявлението.
Преди това news.com.au съобщи, че сред загиналите има деца. Смята се, че нападението е било насочено към събитие, отбелязващо еврейския празник Ханука. Полицейски източници смятат, че престъплението е било планирано от няколко месеца.
Според предварителните съобщения един от заподозрените е убит, а друг е ранен и задържан. 9News съобщава, че има трети стрелец, който се е предал на властите.
Съобщения в социалните медии сочат, че един от стрелците е бил обезоръжен от минувач, който го е нападнал отзад. Мъжът успял да изтръгне пушката от стрелеца.
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни
©
Още от категорията
/
Гутериш: Шестима миротворци бяха убити при атака с дрон срещу мироопазваща база на ООН в Судан
12:05
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейтс: Нови разкрития от досиетата "Епстийн"
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
NYT постави на първа страница мащабните антиправителствени протес...
17:06 / 13.12.2025
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернати...
16:33 / 13.12.2025
Първи случаи на проказа от 40 години насам в Румъния
10:18 / 13.12.2025
МВнР с предупреждение към българските граждани
19:25 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.