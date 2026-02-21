Sky News. Други двама души са били убити в палестински бежански лагер в страната.
Сред загиналите в Бекаа е бил Хюсеин Яхи, висш лидер в групировката Хизбула. При атаката са били ранени още 24-ма души, сред които и деца. Има и разрушени жилищни сгради.
Атаките са сред най-смъртоносните израелски удари в Източен Ливан през последните няколко седмици и подлагат на риск нарушаването на подкрепяното от САЩ примирие между Израел и Хизбула.
От израелската армия подчертаха, че при атаката са унищожени команден център и склад с оръжия на групировката, които са били използвани за планиране и осъществяване на нападения срещу Израел.
текст: Милен Кандарашев
Най-малко 12 души загинаха при израелски удари в Ливан, сред тях и лидер на Хизбула
