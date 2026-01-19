Сподели close
Най-малко 13 деца загинаха при сблъсък между камион и училищен микробус в провинция Гаутенг в Южна Африка днес, съобщават местните власти, предава ABC News.

Според предварителни данни, 11 ученици са загинали на място, а други двама са починали в болницата заради нараняванията си.

Частният микробус е превозвал ученици до различни начални и средни училища в югозападен Йоханесбург, когато инцидентът е станал около 7:00 часа тази сутрин местно време.