Според предварителни данни, 11 ученици са загинали на място, а други двама са починали в болницата заради нараняванията си.
Частният микробус е превозвал ученици до различни начални и средни училища в югозападен Йоханесбург, когато инцидентът е станал около 7:00 часа тази сутрин местно време.
Най-малко 13 деца загинаха при катастрофа между камион и училищен микробус в Южна Африка
