South China Morning Post. Броят на хората, които все още са в комплекса, е неизвестен, според пожарната служба, която също така обяви, че един от спасителите е сред загиналите.
Уанг Фук Корт се намира в квартал Тай По, един от 18-те района на Хонконг.
Първият сигнал за пожар е получен в 14:51 часа местно време в жилищния комплекс Уанг Фук Корт, а втората е била в 15:34 ч. Комплексът Уанг Фук Корт включва осем блока с близо 2000 жилищни единици. Няколко кули са покрити с бамбукови скелета - техника, която все още се използва широко в строителството в Хонконг. Транспортният отдел на града съобщава, че поради пожара е затворен участък от пътя Тай По, една от двете основни магистрали в района, като автобусите се пренасочват.
Най-малко 13 души са загинали при пожара в Хонконг
