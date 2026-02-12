Reuters.
Поредица от смъртоносни бури удариха предимно централните и южните части на страната от края на януари, като отнесоха покриви на къщи, наводниха няколко града и оставиха стотици хиляди хора без електричество в продължение на дни. Най-малко 15 души загинаха в резултат на бурите.
След като бурите отшумяха тази седмица, метеорологично явление, известно като "атмосферна река“ – широк коридор от концентрирана водна пара, носеща огромни количества влага от тропиците – донесе нови проливни дъждове, засягащи в по-голяма степен северната част на страната.
Общинските власти в Коимбра наредиха в късния вторник превантивна евакуация на около 3000 души, които са най-изложени на риск от преливането на река Мондего, а операцията все още продължаваше в сряда, като полицията извършваше проверки от врата на врата и превозваше жителите до убежища.
Регионалният служител по гражданска защита Карлос Таварес заяви в сряда, че ситуацията може да се влоши между късно сряда и обяд в четвъртък, тъй като дъждът може да доведе до преливане на язовир Агиейра, 35 км североизточно от Коимбра, "да отнесе дигите и да предизвика по-нататъшни наводнения“.
