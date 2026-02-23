ndtv.
Двадесет и шест пътници (според някои съобщения) са били ранени в инцидента, който се е случил, когато автобусът, пътуващ от Покхара към Катманду, се е преобърнал в река Тришули по магистрала Притви, на около 90 км западно от Катманду, в 1:30 ч. местно време, според Бишну Прасад Бхата, говорител на въоръжените полицейски сили.
Според Бхата, от мястото на инцидента са извадени 17 тела, а 28 (според други съобщения) ранени пътници са спасени от автобуса. Ранените пътници са настанени в различни болници за лечение. Непалската армия, въоръжените полицейски сили и полицията на Непал са мобилизирани за спасителни операции.
Сред загиналите в инцидента е един мъж от Нова Зеландия. Сред ранените са една жена от Япония и една от Нидерландия.
Най-малко 18 души загинаха, след като автобус падна в река в Непал
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Хаос в САЩ: Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е предупреждение за 35 милиона души!
22.02
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър сценарий на кинофестивала ''Берлинале''
22.02
Близо 200 случая в Европа: Опасният токсин в адаптираните млека се появи и в неизтеглени партиди
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Земетресение с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер удари бреговете ...
20:59 / 22.02.2026
Хаос в САЩ: Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е...
20:31 / 22.02.2026
Мъж е открит прострелян в дома си в Сливен
18:18 / 22.02.2026
Застреляха мъж, опитал да влезе с взлом в имението на Тръмп във Ф...
16:46 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
09:28 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.