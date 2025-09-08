Най-малко 20 загинали при протест срещу забрана на социалните мрежи в Непал

© Най-малко 20 души бяха убити, а 250 бяха ранени при насилствени протести днес в Непал, след като протестиращи се сблъскаха с полицията заради решение на правителството да блокира 26 социални медийни платформи в страната, включително Facebook, X и YouTube, предава India Today.



Непалската полиция използва сълзотворен газ и гумени куршуми, за да разпръсне протестиращите, които се опитаха да щурмуват парламента, а около сградата на парламента беше въведен полицейски час.



Твърди се, че полицията е стреляла по протестиращи и с бойни куршуми.



Един от основните организатори на протеста е организация, наречена "Хами Непал“.



Неправителствената организация използва сайтовете за социални медии Instagram и Discord, за да мобилизира студентите за протестите, като качва видеоклипове за това "как да протестират“ с инструкции да носят чанти за колеж, книги и за предпочитане да бъдат облечени в училищна униформа.