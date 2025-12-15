Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Най-малко 21 души са загинали неделя, в Сафи, на брега на Мароко в Атлантическия океан, в резултат на внезапни наводнения, което е най-тежката катастрофа в страната през последното десетилетие, предава Reuters.

Провинция Сафи, разположена на около 300 километра южно от столицата Рабат, е засегната от "много силни проливни дъждове“ в рамките на "един час“, които са предизвикали "изключителни“ наводнения, според властите.

По-рано бе ъобщено за 32 ранени, които са били транспортирани в болница в града, където се намира важно пристанище. "Повечето“ от тях са били освободени, след като "са получили необходимите грижи и лечение“.

В Мароко есента е период на преход от лятото към зимата, с постепенно понижаване на температурите, но климатичните промени и глобалното затопляне вече са ограничили спада на температурите, като в атмосферата се задържа голямо количество изпарени води. Според експерти, тази комбинация увеличава риска от екстремни валежи.