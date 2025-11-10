Най-малко 22 автомобила се се запалили, след като кола се взриви в района на Стария Делхи в индийската столица. Това съобщи днес, 10 ноември, полицията в Ню Делхи, предава агенция"Днес в 18:52 ч. (15:22 ч. българскоо време) бавно движеща се кола спря на червен светофар. Малко след това в колата е възникнала експлозия, която е повредила близките превозни средства. Няколко души са загинали, а много други са ранени“, заяви полицейският комисар Сатиш Голча.В Ню Делхи, съседния щат Утар Прадеш и индийския метрополис Мумбай е обявена висока степен на тревога. Патрулите са засилени и по индийската граница с Пакистан и Бангладеш.''Фокус'' съобщи по-рано, че на 10 ноември кола се взриви на светофар близо до историческата забележителност в града - ''Червената крепост''. Според India Today близо 13 души са загинали и повече от 20 са ранени. Причината за експлозията все още не е установена. Полицията разследва трагедията.