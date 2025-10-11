Най-малко 28 души са загинали при опустошителните наводнения в Мекско

© Най-малко 28 души загинаха в Мексико в резултат на наводненията, причинени от проливните дъждове. Лошото време предизвика свлачища и прекъсване на електрозахранването, съобщи в събота Associated Press.



Най-много жертви има в щата Идалго - там са потвърдени 16 загинали, а не по-малко от хиляда къщи са повредени. Още девет души са загинали в щата Пуебла.



Сред най-засегнатите са и щатите Веракрус, Керетаро и Сан Луис Потоси.



За помощ на населението са мобилизирани 8,7 хиляди военни.