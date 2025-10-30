Най-малко 34 души загинаха, след като ураганът "Мелиса" опустоши Карибите, оставяйки след себе си широкоразпространено разрушение, предаваЧервеният кръст заяви, че според първоначалните данни бурята е "бедствие с безпрецедентни размери"."Мелиса" досега е опустошила Ямайка, Хаити, Доминиканската република и Куба.Осем от жертвите досега са в Ямайка, една в Доминиканската република и 25 в Хаити.Разрушителни кадри от въздуха показват градове, унищожени от бурята, която достигна Ямайка във вторник като ураган от 5-та категория с ветрове до 185 мили в час.Един от най-силните атлантически урагани в историята, той отслабна, когато достигна Куба в сряда сутринта, но все пак донесе опустошение – срутени къщи и блокирани пътища.Властите съобщиха, че около 735 000 души остават в убежища.В Ямайка премиерът Андрю Холнес пътува до Сейнт Елизабет, където бяха отчетени първите смъртни случаи, за да инспектира последиците от бурята.Над 25 000 души бяха настанени в убежища в сряда, като 77% от острова остана без електроенергия.