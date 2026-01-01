Sky News.
Италианското външно министерство съобщи по-рано, че проверява дали сред загиналите или ранените след пожара в Швейцария има италиански граждани.
Ведомството също така съобщи, че според местните власти има най-малко 40 загинали и 100 ранени.
Швейцарските власти все още не са потвърдили точния брой на загиналите, като полицейски началник посочи "няколко десетки“ на пресконференция, която приключи преди минути.
Италианското външно министерство добави, че много от жертвите не могат да бъдат идентифицирани поради тежките изгаряния по телата им.
Хеликоптер на италианската гражданска защита с екип за оказване на помощ помага на местните власти.
Най-малко 40 души са загиналите при пожара в бар в Швейцария
©
Още по темата
/
Загиналите и ранените при пожара в Швейцария са от различни националности, Рим проверява дали има италиански граждани
12:26
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, други двама са загинали
29.12
Още от категорията
/
Нови пречки пред пълното оповестяване на досиетата на Епстийн: Ще са необходими 400 адвоката за разглеждането на 5,2 милиона страници
31.12
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нова Зеландия посрещна 2026 година
13:28 / 31.12.2025
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
12:36 / 31.12.2025
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можеш да се гордееш с пост...
11:07 / 31.12.2025
Земетресение от 5.3 по Рихтер разтърси Калифорния
09:07 / 31.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.