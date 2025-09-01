Най-малко 500 души са загинали, а близо 1000 са ранени при силното земетресение в Афганистан

© Най-малко 500 души са загинали, а близо 1000 са ранени след земетресението с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер, което разтърси Афганистан. Това съобшава Афганистанската държавна телевизия "Радио и телевизия Афганистан“ (RTA), предава Al Jazeera.



Земетресението е ударило труднодостъпната североизточна провинция Кунар, близо до границата с Пакистан, в 23:47 ч. местно време в неделя (31 август), съобщи по-пано Германският изследователски център за геонауки.



Спасителните екипи работят в няколко района на планинската провинция, където е ударило земетресението.



Според първоначални данни 30 души са загинали в едно от селата.



"Броят на жертвите и ранените е голям, но тъй като достъпът до района е затруднен, нашите екипи все още са на място“, заявява говорителят на министерството на здравеопазването Шарафат Заман.



Стотици ранени са били откарани в болница, съобщава местен служител, като броят им вероятно ще се увеличи.



Епицентърът на земетресението е бил близо до Джалалабад, провинция Нангархар, на дълбочина 14 км. Джалалабад се намира на около 119 км от столицата Кабул.



Около 20 минути по-късно в същата провинция е имало второ земетресение с магнитуд 4,5 и дълбочина 10 км (6,2 мили). По-късно е последвало земетресение с магнитуд 5,2 на същата дълбочина.



На 7 октомври 2023 г. Афганистан бе ударен от земетресение с магнитуд 6,3 и силни вторични трусове.



Правителството на талибаните в страната заяви, че са загинали най-малко 4000 души, но според ООН броят на жертвите е около 1500.