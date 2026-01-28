Сподели close
Най-малко 51 души са загинали в резултат на обилните снеговалежи, които удариха Съединените щати, съобщава NBC News.

Според канала възрастта на жертвите варира от 17 до 96 години. Смъртни случаи са регистрирани в щатите Канзас, Арканзас, Кентъки, Мичиган, Охайо, Южна Каролина, Ню Джърси, Масачузетс, Мисисипи, Пенсилвания, Тексас, Луизиана, Тенеси и Ню Йорк.

Sky News, позовавайки се на експерти, съобщи, че според предварителните оценки общите щети и икономическите загуби, причинени от ''екстремната зимна буря'' в САЩ, варират от 105-115 милиарда долара.

Бурята засег
на над 200 милиона жители, като на места падна над 50 см сняг. 500 000 абонати все още са без ток. Хиляди полети са отменени в цялата страна от миналия уикенд поради снежната стихия.

Според Националната метеорологична служба на САЩ, ново арктическо течение се приближава към страната и вероятността от друга силна зимна буря в източните щати този уикенд се увеличава.