Reuters, няколко дни след като кола бомба избухна в Ню Делхи и уби осем души.
Повечето от загиналите са полицаи, включително и служители от криминалната полиция, които са разследвали конфискуваните експлозиви, съобщават източниците. Някои от ранените са в критично състояние.
"Идентифицирането на телата е в ход, тъй като някои от тях са напълно изгорели“, заявява един от източниците.
"Силата на експлозията е била такава, че някои части от телата са били открити в близки къщи, на около 100-200 метра от полицейското управление“.
Началникът на полицията на федерално управляваната област Джаму и Кашмир в Индия се очаква да даде скоро пресконференция.
По-рано полицейски служител са заявили пред бртанската агенция, че силната експлозия е унищожила полицейското управление в Ноугам, което е било погълнато от пламъците.
Най-малко 9 загинали и 29 ранени при експлозия в полицейски участък в Кашмир
©
Още по темата
Още от категорията
/
8 загинали и 24 ранени след взрив на кола бомба до една от най-популярните забележителности в Ню Делхи
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
''Лукойл'' води преговори с няколко потенциални купувачи за прода...
21:54 / 14.11.2025
Великобритания направи изключение от санкциите за българските дру...
16:14 / 14.11.2025
Румънският премиер: Национализацията на "Лукойл" ще бъде последна...
12:42 / 14.11.2025
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
12:30 / 13.11.2025
Средната годишна заплата в ЕС надхвърли 39 800 евро, България изо...
11:01 / 13.11.2025
Сеизмичен рояк разтърси Турция
10:38 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.