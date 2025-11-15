Сподели close
Най-малко девет души са загинали и 29 са ранени, когато купчина конфискувани експлозиви е избухнала в полицейско управление в индийската част на Кашмир късно в петък вечерта, съобщават полицейски източници пред Reuters, няколко дни след като кола бомба избухна в Ню Делхи и уби осем души.

Повечето от загиналите са полицаи, включително и служители от криминалната полиция, които са разследвали конфискуваните експлозиви, съобщават източниците. Някои от ранените са в критично състояние.

"Идентифицирането на телата е в ход, тъй като някои от тях са напълно изгорели“, заявява един от източниците.

"Силата на експлозията е била такава, че някои части от телата са били открити в близки къщи, на около 100-200 метра от полицейското управление“.

Началникът на полицията на федерално управляваната област Джаму и Кашмир в Индия се очаква да даде скоро пресконференция.

По-рано полицейски служител са заявили пред бртанската агенция, че силната експлозия е унищожила полицейското управление в Ноугам, което е било погълнато от пламъците.