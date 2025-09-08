© Най-малко четирима души са убити, а 11 са ранени при нападение срещу автобус на входа на Йерусалим, предава Jerusalem Post.



Нападението е станало около 10:13 ч. местно време, когато нападателите са нахлули в автобус, заседнал в трафика, и са започнали да стрелят по пътниците.



Израелската армия е убила двама нападатели при пристигането си, предполага се, че това е терористична атака, пише Times of Israel.



Първоначалните доклади сочат, че терористите са се качили на автобусна линия 62 в Йерусалим и са започнали да стрелят по пътниците.



At least 15 people were injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 2 terrorists were neutralized. pic.twitter.com/1u0vmWt132 — Amit Segal (@AmitSegal) September 8, 2025