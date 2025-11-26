Сподели close
Четирима души загинаха, след като масивен пожар обхвана няколко високи кули на жилищен комплекс в северния квартал Тай По в Хонконг, предава Reuters. Няколко души остават заклещени в горящите кули, съобщава общественият телевизионен оператор RTHK, позовавайки се на информация от полицията.

Двама от пострадалите са в критично състояние с тежки изгаряния. Няколко служители на пожарната също са ранени по време на опитите да овладеят огъня, който е обхванал 31-етажните кули.

Десетки пожарни коли и линейки са се наредили по пътя под комплекса. Пожарната съобщава, че все още няма точни данни за броя на хората, които може да са останали вътре.

Първият сигнал за пожар е получен в 14:51 часа местно време в жилищния комплекс Уанг Фук Корт, а втората е била в 15:34 ч. Комплексът Уанг Фук Корт включва осем блока с близо 2000 жилищни единици. Няколко кули са покрити с бамбукови скелета - техника, която все още се използва широко в строителството в Хонконг. Транспортният отдел на града съобщава, че поради пожара е затворен участък от пътя Тай По, една от двете основни магистрали в района, като автобусите се пренасочват.