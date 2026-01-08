Най-малко двама души са загинали, а шестима са ранени в резултат на стрелба в град Солт Лейк Сити (щат Юта). Това съобщава телевизионният каналСпоред предварителна информация, стрелбата е започнала на 7 януари вечерта на територията на дома за събрания на американската религиозна асоциация "Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни" (популярно име – мормони). Инцидентът е станал по време на погребение. По време на церемонията е възникнал конфликт, след което е започнала стрелбата.