Най-малко един човек е загинал след удари в Абу Даби, потвърдиха Обединените арабски емирства.Той е загинал, след като отломки са паднали върху жилищен район в Абу Даби, съобщи министерството на отбраната в, като са нанесени и "някои материални щети“.Добави, че няколко ракети, насочени към страната, са били успешно пресечени след "явна атака днес с ирански балистични ракети“.Пресечени ракети са били отчетени и в Катар, Кувейт и Йордания.