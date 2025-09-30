© Най-малко петима души са загинали, след силното земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер, което разтърси централната част на Филипините, пише Daily Mail.



И петте смъртни случая са регистрирани в община Сан Ремигио, в северната част на гъстонаселения остров Себу. Четири тела са извадени от спортен център в Сан Ремигио, а едно дете е било затрупано от отломки в друга част на града, съобщи филипинската телевизионна мрежа ABS-CBN от Манила.



Земетресението накара жителите да напуснат домовете си, тъй като много бяха ранени, а пътища, домове и пожарна станция бяха повредени.



Пожарникарят Рей Канете заяви, че пожарната им станция се е срутила при земетресението и е трябвало да бъде оказана първа помощ на най-малко трима жители, които са били ранени от падащи отломки.



Американската геоложка служба е регистрирала четири земетресения с магнитуд 5,0 или по-висок в района след първото земетресение.



