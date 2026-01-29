Сподели close
Най-малко петима души са загинали, след като ураганът "Кристин“ опустоши централната и северната част на Португалия, причинявайки наводнения, свлачища и множество щети, предава ВВС.

Ураганът, който правителството описва като "екстремно климатично събитие“, доведе до затваряне на училища, повреждане на сгради и сериозни прекъсвания в транспорта.

В крайбрежния град Фигейра да Фоз се е преобърнало виенско колело и няколко автомобила са били ударени, когато част от покрива на една сграда е била откъсната.

Португалия бе засегната от поредица бури през последните дни, включително една през уикенда, при която един мъж загина, след като колата му беше отнесена от наводненията.

Силни дъждове и пориви на вятъра с скорост до 150 км/ч (95 мили/ч) са причинили над 3000 инцидента, свързани с времето, в цялата страна, съобщиха властите за гражданска защита. Няколко души са били ударени от паднали дървета или отломки.

Най-силните ветрове са регистрирани във военновъздушната база Монте Реал в Лейрия, където саотчетени пориви от 178 км/ч, преди да бъде унищожено оборудването за наблюдение. Официални представители заявяват, че това място вероятно е било входната точка на бурята към континенталната част на