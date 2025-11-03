Сподели close
При земетресението с магнитуд 6,3 по скалта на Рихтер, което бе регистрирано в северната част на Афганистан на 2 ноември, са загинали най-малко седем души, а над 150 са ранени, съобщава Al Jazeera, позовавайки се на афганистанската Национална служба за борба с природните бедствия.

Геоложката служба на САЩ съобщи, че трусът е регистриран на дълбочина 28 км недалеч от град Мазари-Шариф, който е административен център на провинция Балх и един от най-гъсто населените градове в северната част на Афганистан.

Земетресението е нанесло видими щети на Синята джамия в Мазари Шариф – една от архитектурните перли на Афганистан и важно място за поклонение.