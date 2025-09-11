Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Най-малко трима загинали и десетки ранени при експлозия на цистерна в Мексико
Автор: Росица Чинова 13:10Коментари (0)54
©
виж галерията
Трима души са загинали, а най-малко 70 други са ранени, след като цистерна за гориво се взриви под надлез на магистрала в Мексико, причинявайки големи щети, съобщават общински служители, цитирани от журналисти на Al Jazeera

Превозното средство се е взривило на мост в гъсто населения квартал Изтапалапа в източната част на столицата, изпращайки пламъци и дим в околността.

Кметът на Мексико, Клара Бругада, нарече експлозията "извънредна ситуация", при която изгоряха близо 30 превозни средства, а 19 от ранените, включително шофьорът на камиона, са в тежко състояние. Сред ранените са бебе и двегодишно дете.

Кадри по телевизията и социалните мрежи показаха момента на мощната експлозия, причините за която все още не са известни.

На разпространените кадри се виждат хора с привидно сериозни изгаряния, докато други близо до зоната на бедствието избягаха от бързо разпространяващите се пламъци, които по-късно бяха овладени от пожарникарите.

Медиците се грижат за ранените, а групи от местни жители помагат за изваждането на жертвите от огъня и за отвеждането им на безопасно място.

Списъците с ранените показват, че някои от тях са с до 100 процента изгаряния на кожата.

Клара Бругада заяви, че прокурорите разследват случая, но изглежда, че камионът, който е превозвал 49 500 литра бензин, е експлодирал, след като се е преобърнал на магистралата.

"Това е ужасен инцидент', казва още кметът на мястото на експлозията.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум изрази съболезнованията си на семействата на загиналите в публикация в социалната мрежа X и благодари на екипите за спешна помощ за тяхната работа.

Цистерната за превозване на горивото е носила логото на енергийната компания Silza отстрани, но в разговор с информационната агенция Associated Press, служител на компанията, който не е пожелал да бъде идентифициран, е отрекъл, че това е тяхното превозно средство. Компанията не е отговорила веднага на имейл с искане за коментар или повече подробности, съобщават още журналистите. 

По-късно през нощта министерството на околната среда на Мексико заяви в изявление, че Silza не е имала актуализирани застрахователни документи, необходими за транспортиране на горивото, тъй като заявлението ѝ е било отхвърлено.

Експлозията е станала на една от основните пътни връзки, излизащи от мексиканската столица по пътя към град Пуебла. Пътят е бил отворен отново в сряда вечерта (10 септември).

Още по темата: общо новини по темата: 736
11.09.2025 »
09.09.2025 »
08.09.2025 »
08.09.2025 »
07.09.2025 »
06.09.2025 »
предишна страница [ 1/123 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Миглена Ангелова скочи на лекарите
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
21:38 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
21:11 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
Войната в Украйна
Предметът "Добродетели и религии" в училище
България в еврозоната
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: