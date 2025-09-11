© виж галерията Трима души са загинали, а най-малко 70 други са ранени, след като цистерна за гориво се взриви под надлез на магистрала в Мексико, причинявайки големи щети, съобщават общински служители, цитирани от журналисти на Al Jazeera.



Превозното средство се е взривило на мост в гъсто населения квартал Изтапалапа в източната част на столицата, изпращайки пламъци и дим в околността.



Кметът на Мексико, Клара Бругада, нарече експлозията "извънредна ситуация", при която изгоряха близо 30 превозни средства, а 19 от ранените, включително шофьорът на камиона, са в тежко състояние. Сред ранените са бебе и двегодишно дете.



Кадри по телевизията и социалните мрежи показаха момента на мощната експлозия, причините за която все още не са известни.



На разпространените кадри се виждат хора с привидно сериозни изгаряния, докато други близо до зоната на бедствието избягаха от бързо разпространяващите се пламъци, които по-късно бяха овладени от пожарникарите.



Медиците се грижат за ранените, а групи от местни жители помагат за изваждането на жертвите от огъня и за отвеждането им на безопасно място.



Списъците с ранените показват, че някои от тях са с до 100 процента изгаряния на кожата.



Клара Бругада заяви, че прокурорите разследват случая, но изглежда, че камионът, който е превозвал 49 500 литра бензин, е експлодирал, след като се е преобърнал на магистралата.



"Това е ужасен инцидент', казва още кметът на мястото на експлозията.



Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум изрази съболезнованията си на семействата на загиналите в публикация в социалната мрежа X и благодари на екипите за спешна помощ за тяхната работа.



Цистерната за превозване на горивото е носила логото на енергийната компания Silza отстрани, но в разговор с информационната агенция Associated Press, служител на компанията, който не е пожелал да бъде идентифициран, е отрекъл, че това е тяхното превозно средство. Компанията не е отговорила веднага на имейл с искане за коментар или повече подробности, съобщават още журналистите.



По-късно през нощта министерството на околната среда на Мексико заяви в изявление, че Silza не е имала актуализирани застрахователни документи, необходими за транспортиране на горивото, тъй като заявлението ѝ е било отхвърлено.



Експлозията е станала на една от основните пътни връзки, излизащи от мексиканската столица по пътя към град Пуебла. Пътят е бил отворен отново в сряда вечерта (10 септември).