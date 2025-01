Най-накрая те са свободни: Кои са четирите заложнички, освободени от ХАМАС?

© Най-накрая те са свободни! ХАМАС освободи четирима израелски войници в замяна на палестински затворници при втората размяна по споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Карина Ариев, Даниела Гилбоа, Наама Леви и Лири Албаг са на възраст между 19 и 20 години. Le Point обедини информацията за четирите млади жени.



Според The Times of Israel 19-годишната Карина Ариев е ефрейтор в Израелските отбранителни сили и е служила в звеното за наблюдение в базата Нахал Оз. Тя е била взета за заложник заедно с още пет млади жени войници (включително трите други жени, освободени в събота). Във видеоклип на ХАМАС, публикуван в Telegram, се вижда как три млади момичета лежат в джип, заобиколени от мъже, говорещи арабски. Карина Ариев се появява с ранено и кървящо лице.



Даниела Гилбоа, която е била отвлечена по същото време като Карина Ариев, също е отбивала военната си служба като охранител. Тя е с български произход. Според The Times of Israel семейството й е разрешило излъчването на видеоклип през юли 2024 г., в който Даниела Гилбоа призовава израелското правителство да обяви прекратяване на огъня с ХАМАС. "Вземи се в ръце, скъпо мое правителство, и започни да си вършиш работата, за да ни върнеш всички у дома, докато сме още живи", призова тя.



Наама Леви, израелски активист за мир



Наама Леви, 20-годишна, е израелска активистка за мир, според Jerusalem Post. "Имам приятели в Палестина", обяснява тя на похитителите си. Преди да бъде заловена, тя участва в организацията "Ръцете на мира", която насърчава диалога между младите хора от двете страни на конфликта. Участвала е в семинари и дейности в тази област.



Лири Албаг е последният войник, който е освободен. Според Courrier International на 7 януари е публикуван видеозапис, на който 19-годишната жена е разплакана. Тогава тя призовава Израел да предприеме действия за освобождаването ѝ, повече от 450 дни след като е била отвлечена от същата база Нахал Оз. Последната жена, заловена във военната база, Агам Бергер, все още не е освободена.



Размяната последва освобождаването на три израелски жени и 90 палестински затворници в първия ден от прекратяването на огъня, неделя, 19 януари, което е първата подобна размяна от повече от година. По време на първата фаза на шестседмичното прекратяване на огъня в Газа Израел се съгласи да освободи 50 палестински затворници за всяка освободена жена войник, съобщиха официални лица. Това означава, че в събота ще бъдат освободени 200 палестински затворници.



94 заложници все още са държани в Газа



След освобождаването на трите жени миналата неделя и намирането на тялото на израелски войник, изчезнал от десетилетие, Израел твърди, че в Газа все още се държат 94 израелци и чужденци. Споразумението за прекратяване на огъня, изготвено след месеци на прекъсващи преговори с посредничеството на Катар и Египет и подкрепено от Съединените щати, сложи край на сраженията за първи път, след като през ноември 2023 г. примирието продължи само една седмица.