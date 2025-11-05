Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Броят на загиналите при катастрофата на товарен самолет в американския щат Кентъки нарасна до девет, обяви губернаторът Анди Бешир, предава BBC.

Губернаторът по-рано съобщи за седем смъртни случая.

"Кентъки, още сърцераздирателни новини от Луисвил. Броят на загиналите достигна най-малко девет и може да се увеличи“, написа Бешир в социалните медии X.

По-рано Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че товарният самолет MD-11 се е разбил след излитане от летището в Луисвил с направление Хонолулу, Хавай. Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че катастрофата е станала около 17:15 ч. местно време (00:15 ч. българско време), когато самолетът е излетял от летището.