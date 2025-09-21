Наш сънародник от Сингапур: Тук няма естествен водоизточник, но водата никога не спира

© Дарин Върбанов от 20 години живее в Сингапур. Преподавател е по цигулка и основава собствено музикално училище. Намираме го на работното му място в стаята, в която преподава - в кратка почивка между уроците.



"За първи път пристигнах през 2003 година и оттогава живея постоянно в Сингапур. Преподавам цигулка. В началото съм преподавал за едно от местните училища. След няколко години работа успях да стигна до тази точка, в която успях да регистрирам мое собствено училище, което мениджирах около 15 години", разказа той пред bTV.



"Винаги, когато пътувам - обикновено един път годината, някой път се случва и два пъти, винаги се прибирам във Велико Търново“, споделя Дарин Върбанов.



Той коментира безводието и пожарите у нас и даде примери от Сингапур.



"За 22-23 години вече, в които живея в града, водата не е спирала никога. С изключение на може би някакви ремонти, но аз наистина не помня такъв момент. Има някои парадокси, свързани с водоснабдяването в Сингапур. И може би най-големият измежду тях е фактът, че няма естествен източник на вода“, разказа мъжът.



"Сингапур е на картата от началото на XIX век, когато е основано пристанището от британци. В годините започва развитие, започва да се увеличава много населението и снабдяването с вода. Може би 1961 година трябва да се спомене, когато е сключен един 50-годишен договор, който изтече през 2011 г. - за доставка на вода от Малайзия“, разказа Дарин Върбанов.



"Този договор е изтекъл, но през 1962 е сключен друг 100-годишен договор, който предстои да изтече през 2061 година. Това е един от източниците чрез които Сингапур се снабдява с вода“, обясни той.



По думите му Сингапур пречиства отпадни води чрез проект, наречен "Нова вода“, който осигурява над 500 хиляди кубически метра вода на ден.



Българинът посочи, че в страната валят много интензивни дъждове, но след 10-15 минути не си личи, че е валяло.



“Това е, защото са направили инвестиции и са реализирали много добра отводнителна система, която или се излива в морето, или пак, в зависимост от местата, се влива в езера, които са в центъра на острова главно и се използват за водоснабдяване“, обясни Дарин Върбанов.