Наш сънародник от Сингапур: Тук няма естествен водоизточник, но водата никога не спира
Автор: Екип Ruse24.bg 13:33Коментари (0)62
©
Дарин Върбанов от 20 години живее в Сингапур. Преподавател е по цигулка и основава собствено музикално училище. Намираме го на работното му място в стаята, в която преподава - в кратка почивка между уроците. 

"За първи път пристигнах през 2003 година и оттогава живея постоянно в Сингапур. Преподавам цигулка. В началото съм преподавал за едно от местните училища. След няколко години работа успях да стигна до тази точка, в която успях да регистрирам мое собствено училище, което мениджирах около 15 години", разказа той пред bTV.

"Винаги, когато пътувам - обикновено един път годината, някой път се случва и два пъти, винаги се прибирам във Велико Търново“, споделя Дарин Върбанов.

Той коментира безводието и пожарите у нас и даде примери от Сингапур.

"За 22-23 години вече, в които живея в града, водата не е спирала никога. С изключение на може би някакви ремонти, но аз наистина не помня такъв момент. Има някои парадокси, свързани с водоснабдяването в Сингапур. И може би най-големият измежду тях е фактът, че няма естествен източник на вода“, разказа мъжът.

"Сингапур е на картата от началото на XIX  век, когато е основано пристанището от британци. В годините започва развитие, започва да се увеличава много населението и снабдяването с вода.  Може би 1961 година трябва да се спомене, когато е сключен един 50-годишен договор, който изтече през 2011 г. - за доставка на вода от Малайзия“, разказа Дарин Върбанов.

"Този договор е изтекъл, но през 1962 е сключен друг 100-годишен договор, който предстои да изтече през 2061 година. Това е един от източниците чрез които  Сингапур се снабдява  с вода“, обясни той.

По думите му Сингапур пречиства отпадни води чрез проект, наречен "Нова вода“,  който осигурява  над 500 хиляди  кубически метра вода на ден. 

Българинът посочи, че в страната валят много интензивни дъждове, но след 10-15 минути не си личи, че е валяло.

“Това е, защото са направили инвестиции и са реализирали много добра отводнителна система,  която или се излива в морето, или пак, в зависимост от местата, се влива в езера, които са в центъра на острова главно и се използват за водоснабдяване“, обясни Дарин Върбанов.

Брад Пит рухна на снимачната площадка
Неизлечима болест на сина е причината за тройното самоубийство край Сливница?
Синоптик от НИМХ с прогноза за есенния сезон и ще има ли дъжд, който да напълни язовирите
Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
"Голямото пътуване" отново парализира АМ "Тракия" и "АМ Хемус": Задръстванията продължават
Министър Георгиев откри в Русе център за правна помощ на пострадали от домашно насилие
Родители и бъдещи такива ще могат да получат професионални съвети следващата седмица в Русе
