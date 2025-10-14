ЗАРЕЖДАНЕ...
Нашествие от безсмъртни дървеници подлуди страна в Европа
©
Според експерти новото поколение дървеници ще бъде изключително силно и почти невъзможно да бъде унищожено с традиционни химикали.
"Открихме, че дървениците стават устойчиви на професионални инсектициди“, каза Джеймс Роудс, представител на компания за борба с вредителите.
Той обясни, че най-устойчивите индивиди от предишни поколения дървеници са оцелели и сега са произвели още по-устойчиво потомство.
"Това е постепенен процес, но след като се развие резистентност, химикалите просто спират да действат“, каза Роудс, цитиран от Блиц.
Според Daily Star мравките от вида Tapinoma magnum също представляват заплаха за жителите на Британските острови. Преди това са се срещали само в Южна Европа и Африка, но напоследък все по-често се появяват в централните и северните части на ЕС.
Тези мравки копаят тунели под земята, разрушават пътни настилки и понякога прегризват електропроводи, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в населените райони.
По-рано беше съобщено, че през есента на 2025 г. жителите на САЩ може да се сблъскат с необичайно висок брой тарантули. Членестоногите ще бъдат особено многобройни в югозападните и западните щати.
Още от категорията
/
СЗО алармира: Нужни са спешни действия - над 11 милиона души умират от неврологични заболявания ежегодно
22:45
Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия. Започнато е епидемиологично разследване
26.09
Притеснителен анализ: Очаква се смъртните случаи от рак да се увеличат с близо 75% през следващите 25 години
25.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръща...
20:50 / 13.10.2025
Tурски митничари заловиха 105 кг марихуана на границата с Българи...
17:25 / 13.10.2025
МОН: Шестокласниците показват добри резултати при диаграмите, но ...
14:26 / 13.10.2025
Историята на френския манастир, превърнат в луксозен 5-звезден хо...
12:19 / 13.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.