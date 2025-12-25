National Security Archive.
В един от документите, датиран от 2001 г., Буш твърди, че "силна Русия е в интерес на САЩ" и предлага на Путин "да преосмисли новите заплахи, идващи от онези, които мразят Америка и могат да мразят" РФ.
В отговор на това Путин заявява, че "се радва да приеме по-широки рамки на отношенията“ и че "в нашите отношения трябва да има честност“. По-нататък той заявява, че е популярен в Русия, защото поддържа връзка с хора, които се чувстват измамени от мащабните промени.
"Какво наистина се случи? Съветската добра воля доброволно промени света. И руснаците доброволно се отказаха от хиляди квадратни километри територия. Нечувано. Украйна, която векове наред беше част от Русия, беше отдадена. Казахстан беше отдаден. Кавказ също. Трудно е да си представим, и това беше направено от партийните ръководители“, заявява Путин.
В разговора Путин също се оплака, че Русия "се чувства изключена от НАТО“, тъй като не е член на организацията.
"През 1954 г. Съветският съюз е подал заявление за членство в НАТО. Имам документ за това. НАТО е дало отрицателен отговор по четири конкретни причини: липса на австрийско уреждане, липса на германско уреждане, тоталитарен контрол над Източна Европа и необходимост от сътрудничество на Русия в процеса на разоръжаване на ООН. Сега всички тези условия са изпълнени. Възможно е Русия да стане съюзник“, заявява той.
Още по време на разговор през 2008 г. Путин заявява, че Украйна е "изкуствена държава, създадена още по времето на Съветския съюз, и се противопоставя на нейното присъединяване към НАТО“. В противен случай Русия ще "постоянно създава проблеми там“.
Дата
16 юни 2001 г.
Описание
По време на тази първа лична среща в замъка Бърно в Словения Владимир Путин и Джордж У. Буш изразяват взаимно уважение и желание да установят близки отношения. Путин разказва на Буш за своите религиозни вярвания и за историята на кръста си, който е оцелял при пожар в лятната му резиденция. По време на кратката среща на четири очи те обсъждат всички най-важни въпроси от отношенията между САЩ и Русия, като стратегическата стабилност, договора за противоракетната отбрана, неразпространението, Иран, Северна Корея и разширяването на НАТО. Буш споделя пред руския си колега, че според него Русия е част от Запада, а не враг, но повдига въпроса за отношението на Путин към свободната преса и военните действия в Чечня.
Путин предпочита да говори за необходимостта от борба с тероризма и заплахите за сигурността. Той е категоричен и доминира в разговора, отклонявайки въпроса на Буш за ограниченията на пресата. Той дава на Буш кратка лекция по история (според неговата интерпретация) за разпадането на Съветския съюз: "Какво наистина се случи? Доброто желание на Съветския съюз промени света, доброволно. И руснаците доброволно се отказаха от хиляди квадратни километри територия. Нечувано. Украйна, част от Русия в продължение на векове, беше отстъпена. Казахстан беше отстъпен. Кавказ също. Трудно за въображението, а това беше направено от партийните лидери. Путин повдига въпроса за членството на Русия в НАТО и заявява, че Русия се чувства "изключена“.
