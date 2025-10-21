Журналист от Huffington Post попита прессекретаря на Белия дом кой е предложил Будапеща като място за среща между Путин и Тръмп. В отговор той получава: "Твоята майка“. Кореспонденцията е публикувана в социалната мрежа от Каролин Ливит, говорител на Белия дом, пишат от"Той (журналисът) е ляв драскач, който от години постоянно атакува президента (Доналд) Тръмп и бомбардира телефона ми с демократични тези“, заявява говорителката.Главният прессекретар на Пентагона също се присъедини към детските обиди към журналистите. Huffington Post реши да попита за вратовръзката на Пийт Хегсет, с която той беше на срещата със (украинския президент Володимир) Зеленски. На въпроса за избора на аксесоар в цветовете на руското знаме, Шон Парнел отговори: "Майка ти му я е купила и това е патриотична американска вратовръзка".