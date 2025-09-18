Недостигът на лекарствата в ЕС достигна безпрецедентни висоти

© Недостигът на лекарства в Европейския съюз се е задълбочил и е достигнал рекордни нива през 2023 г., предупреждава докладът на Европейската сметна палата, съобщава Euro News.



В документа се посочва, че липсата на общата европейска рамка и инструментите за съгласуваните действия между държавите-членки влошава ситуацията и създава рискове за пациентите и здравните системи. "Недостигът на лекарства е постоянен проблем в целия ЕС. Той нараства както по честота, така и по тежест и достигна рекордни нива през 2023 и 2024 г.", заяви Клаус-Хайнер Лене от Сметнатата палата при представянето на доклада в сряда (17 септември).



По думите му ситуацията показва стратегическата уязвимост на ЕС по отношение на сигурността на лекарствените доставки.



Критичните случаи и животоспасяващите медикаменти в недостиг:



Между 2022 г. и октомври 2024 г. националните регулатори са съобщили на Европейската агенция за лекарствата (EMA) за 136 критични случая. През март 2024 г. 34 лекарствата са били в недостиг, като 16 от тях са включени в списъка с основните медикаменти на Европейската комисия.



Сред тях фигурират: тромболитици - използвани при инфаркт и инсулт, амоксицилин - един от най-широко използваните антибиотици, антидоти срещу отравяне с цианид, и други.



Проблемът с фрагментираните данни и липсата на контрол:



Докладът подчертава, че разпокъсаността на данните в ЕС - за наличностите, сигналите за недостиг и разрешенията за употреба - ограничава способността за навременната реакция. В Белгия производителите могат да съобщят за недостиг чак в деня, в който лекарството стане недостъпно. В Нидерландия обаче се изисква предизвестие от поне два месеца, ако се очаква прекъсване в доставките.



Процедурата допълнително се усложнява, тъй като производителите подават информация първо до националните органи, които после я предават на EMA. Често докладването закъснява или изобщо липсва



"Не може да се координира нещо, за което липсва информация", заявява Матиас Блаас от Сметнатата палата. "Всяка страна подава различна информация, някои дори не подават никаква".



Представители от Сметнатата палата посочват още, че съществуващите предложения не включват задължителните механизми за контрол, като например санкциите за производителите, които не съобщават своевременно за недостига.



Следващият пакет от фармацевтичното законодателство, който в момента се обсъжда от министрите на здравеопазването в Съвета на ЕС, цели да наложи по-строги задължения към фармацевтичните компании за предоставянето на данните за наличности и веригите за доставките. "Само когато тези предложения бъдат приети, финансирането ще бъде осигурено и проектите ще започнат. Тогава ще има ефект, но това ще отнеме години", предупреждава Блаас.



В отговор на доклада, говорител на Европейската комисия заяви: "Комисията отбелязва призива на Сметнатата палата за по-силната и ефективна рамка. Убедени сме, че последните ни предложения ще доведат до съществена промяна и ще отговорят на предизвикателствата, които представи докладът".