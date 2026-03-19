The Washington Post, властите в САЩ все още не са установили кой ги е изпратил.
Забелязаните във Вашингтон дронове се появяват на фона на обявяването от САЩ на глобална тревога за дипломатическите представителства в чужбина и затварянето на няколко бази в страната поради заплахи. Тази седмица обединената база Макгуайър-Дикс-Лейкхърст в Ню Джърси и авиабаза Макдил във Флорида повишиха нивото на защита на войските до ниво "Чарли“ – обозначение, което означава, че командирът разполага с разузнавателни данни, сочещи възможност за нападение или опасност. Единственото по-високо ниво на тревога, "Делта“, се прилага, когато атаката вече е настъпила или се очаква.
Както пише WP, САЩ се опасяват, че ответните атаки на Иран могат да се разпространят и върху американски длъжностни лица.
Отбелязва се, че заради дроновете над Форт Макнеър ръководството дори е обмисляло възможността за преместване на висшите длъжностни лица на други места, но засега те не са се преместили. Информация за тяхното разполагане в базата бе публикувана от няколко медии през октомври.
В базата "Форт Макнеър“ се намират Националният университет по отбрана и някои от най-висшите военни чиновници на Пентагона. Традиционно в базата не са се настанявали политически лидери, но все повече служители от администрацията на Тръмп се преместиха в базите в този район, позовавайки се на съображения за сигурност.
Базата е удобно разположена в близост до Капитолийския хълм и Белия дом. Тя обаче не разполага със същата зона за сигурност като другите бази в столицата на САЩ.
Неизвестни дронове прелетяха над базата, където живеят Рубио и Хегсет
©
Още по темата
/
Властите в САЩ създадоха специален домейн след обещанията на Тръмп да разкрие данни за извънземни
08:47
"Имаме армия, в която всички са като Том Круз, но по-високи, направих толкова много добрини": Тръмп смята, че е заслужил мястото си в Рая
05.02
Още от категорията
/
Почина Фил Кембъл
14.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
930 евро минимална заплата за южните ни съседи
08:40 / 18.03.2026
Земетресение в Северозападна Гърция
15:44 / 17.03.2026
Мощно земетресение разтърси Куба
08:52 / 17.03.2026
Иран с нова вълна ракети към Израел, ОАЕ затвори за кратко въздуш...
08:53 / 17.03.2026
Петролът отново нагоре на азиатските пазари
08:55 / 17.03.2026
Епидемия от менингит във Великобритания, случаите не спират да ра...
08:49 / 17.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.