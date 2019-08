Необходими са повече клиники за болните от игромания

© Все повече тийнейджъри, пристрастени към видеоигри, търсят лечение на своята зависимост, пише вестник Гардиън, цитиран от БГНЕС. Поради липсата на такава клинична пътека в британската здравна каса (NHS), младежите са принудени да търсят помощ в чужбина.



В 11-та ревизия на Международната класификация на болестите, пристрастяването към видеоигри беше включено като болестно състояние.



Засега клиника за лечението на непълнолетни в това състояние има само в Холандия, като медиите на Острова призовават такава да бъде направена и във Великобритания. Клиниката в Холандия, която се казва Да, можем (Yes We Can), отчита 30 пациенти от Великобритания през 2016 г. и 90 пациенти през 2018 г.



Основателят Ян Вилем Поот, който сам е бил пристрастен към видеоигри казва, че всичко започва с 8-10 часа игра на ден, като накрая се достигна състояние, в което деца играят по 18-19 часа дневно, не се къпят и не се хранят.



Световната здравна организация определя пристрастяването към видеоигри като толкова силно, че е "способно да вземе надмощие над другите интереси в живота."