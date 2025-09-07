ЗАРЕЖДАНЕ...
|Необичаен инцидент в Турция: Мечок попадна в клиника след преяждане с плодове
Мечката е отведена във Ветеринарния факултет на Университета в Истанбул, където е подложена на изследвания, сред които и компютърна томография. Резултатите на мечока "са чисти", без да се открият образувания, кръвните изследвания също са в норма, констатират лекарите.
"Сега Окан е напълно добре, много спокоен и щастлив. Скоро ще се разхлажда в басейна на парка“, заявява председателят на фондация "Природа и живот“ в Истанбул, Бурак Мемисоглу.
Окан е особено обичан от посетителите на парка, които го разпознават от репортажите в медиите. Всъщност, това не е първият път, когато страда от подобен проблем: преди три години отново е бил лекуван за стомашни болки след прекомерна консумация на плодове. Тогава... мечокът получава и името си, когато един служител, без да знае как да го нарече в болницата, му дава собственото си име: Окан.
