Washington Post.
''Стремим се да дадем на иранския народ възможност да се освободи от хомота на тиранията. В крайна сметка това е тяхна работа. Но няма съмнение, че с действията, които предприехме досега, ние им ''трошим костите'' (на иранските власти) и продължаваме да го правим'', заяви той по време на посещение в Националната здравна комисия.
Припомняме, че на 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха атакувани. Върховният лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република бяха убити. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.
Нетаняху: Израел продължава да ''троши костите на Иран''
©
Още по темата
/
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акциза на горивата
15:37
МФ увери, че имаме запас от горива за повече от 90 дни, работна група следи ситуацията с цените
15:37
Румен Спецов увери: За март месец всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени, за април - предстои да видим
15:36
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос за освирепяване, озлобяване във всяко едно отношение
09.03
Още от категорията
/
Затруднено е движението след Маказа: Гърция удължава с два месеца ремонта на пътя "Комотини – Нимфая – Гръцко-българска граница"
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп: Войната с Иран е към своя край
22:58 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.