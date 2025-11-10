Times of Israel.
"Тези, които искат да ни навредят, се превъоръжават. Те не са се отказали от целта си да ни унищожат. ХАМАС ще бъде разоръжен. Газа ще бъде демилитаризирана. Това ще се случи или по лесния, или по трудния начин. Но ще се случи“, предупреди Нетаняху.
Той настоява, че Израел иска "истински мир“, като същевременно трябва да държи "меча на Давид“ в ръцете си, за да го постигне.
Той осъди крайнолевите, ислямските екстремисти, някои крайнодесни и някои международните медии, които твърдят, че Израел е Голиат, изобразявайки страната като разрушителна сила, а враговете и като Давид.
"Ние сме Давид“, подчертава той, като посочва онези, които се опитват да унищожат Израел, като водени от Голиат, намеквайки за Иран.
Премиерът на Израел добави, че Израел се сближава сега повече от всякога със страните в региона, като поясни, че скоре ще чуе повече за това.
Нетаняху: Войната не е приключила, ХАМАС ще бъде разоръжен
©
Още по темата
/
Проф. Владимир Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
03.11
Да видиш сина си след 2 години в плен на ХАМАС: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
13.10
Георг Георгиев след срещата с Вадефул: Между България и Германия стоят много силни връзки, гледаме в една посока
13.10
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръщането на всички живи заложници в Израел
13.10
Международен анализатор: Първата фаза на освобождаване на заложниците от ХАМАС не е гаранция за продължителен мир
13.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
17:37 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.