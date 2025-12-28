Нетаняху отлетя за САЩ, планира да обсъди Газа и Иран с Тръмп
Според телевизионната мрежа Нетаняху планира да обсъди с Тръмп прехода към втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, както и участието на Турция в международните стабилизационни сили за палестинския анклав. Освен това израелският премиер планира да повдигне иранския въпрос по време на разговора си с Тръмп и да координира с него потенциална бъдеща атака срещу ракетни производствени съоръжения в Иран, съобщава Кan.
Според държавната телевизионна мрежа израелският премиер ще прекара пет дни в Съединените щати и се очаква да проведе няколко допълнителни срещи по време на посещението си, включително с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Порталът Ynet отбелязва, че Израел обвързва прехода към втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа с връщането на останките на последния заложник и постигането на споразумения за разоръжаване на радикалното палестинско движение ХАМАС и демилитаризацията на Газа.
На 9 октомври Израел и ХАМАС, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха да изпълнят първата фаза от мирния план, представен от Тръмп. На следващия ден в Ивицата Газа влезе в сила прекратяване на огъня. В съответствие със споразумението израелските войски се оттеглиха към т. нар. Жълта линия, запазвайки контрол над повече от 50% от анклава.
На 13 октомври ХАМАС освободи 20 живи израелски заложници и предаде останките на четирима от 28-те пленници. Към 28 декември в анклава остава тялото на един израелски войник, убит на 7 октомври 2023 г. Втората фаза на споразумението предвижда изтеглянето на израелските войски от анклава, разполагането на международни стабилизационни сили и започването на работа от структури за управление на сектора, включително така наречения Съвет за мир.
