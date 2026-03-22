Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова световните лидери да се присъединят към израелско-американската операция срещу Иран. Той направи това изявлението по време на посещение си в един от атакуваните вчера израелски градове, предава Кurdistan24.

''Какво още доказателство ви е необходимо, че този режим, който заплашва целия свят, трябва да бъде спрян? Израел и Съединените щати работят заедно с останалия свят. И е време други световни лидери да се присъединят. Щастлив съм да съобщя, че някои започват да се движат в тази посока, но е необходимо повече'', заяви Нетаняху.

Според него широка международна коалиция срещу Иран е необходима ''за сигурността на целия свят''.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Най-големите градове в страната, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че се произвеждат от Ислямската република. При ударите срещу Иран загинаха върховният лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на страната. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция, срещу Израел и американски база в региона.