"Фокус" припомня, че днес парижката прокуратура поиска от Апелативния съд в Париж да освободи Саркози, който е в затвора "Ла Санте" в Париж от 20 дни. Искането му за освобождаване бе прието.
"Това би било признание за вина. Никога няма да призная нещо, което не съм направил", подчерта той.
Саркози каза още, че е съдействал на властите и е откликнал на всички призовки.
"Никога не съм си представял, че ще трябва да чакам 70 години, за да изпитам затвор. Това изпитание ми беше наложено. Трудно е. Много е трудно, със сигурност за всеки затворник. Дори бих казал, че е изтощително“, обясни Саркози.
Бившият френски президент каза, че прекараното време в затвора е било голямо изпитание и е причинило страдания на семейството му. Саркози отдаде и почит на "особено изключителния“ затворнически персонал, който е направил този "кошмар" поносим.
Никола Саркози: Никога не съм имал намерение да искам финансиране от Муамар Кадафи
