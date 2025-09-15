ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Кръстев: Вучич обича да обещава, но не вярвам да подаде оставка
"След горещото лято предстои гореща есен, не знам каква ще бъде зимата. Големите въпроси в Сърбия по принцип се решават през есента. Не е изключено Вучич да падне, както падна и Милошевич в края на септември, началото на октомви през 2000 г., ако не получи подкрепа от Русия, която той непрестанно търси, за да реши своя национален въпрос", обясни още журналистът.
Сръбският национален въпрос на Балканите все още не е решен според Белград.
На 20-ти септември се чества Празника на сръбското единство, който ще бъде отбелязан с голям военен парад. В последните години честването на този ден е свързано с проекта за сръбския свят на Балканите, коментира Кръстев.
"Ще присъства руското въоръжение, което е в Сърбия вече няколко години, с иранските и китайските дронове. Ще бъде демонстрирано едно мускулесто поведение от страна на Белград незнайно защо", каза още бившият кореспондент.
Според него, би било добре България да зададе този въпрос. Има много недоволни сърби от това, не всички искат подобни демонстрации на превъзходство.
"Тъжно е и че отново Македония се завръща в сръбския ареал на Балканите. Целта е РСМ да бъде забавена по пътя към ЕС, както и Черна гора, тоест никоя друга бивша югославска република, освен Хърватия, да не го направи преди Сърбия. Тя няма да го направи преди да се реши Косовския въпрос, а той няма да бъде решен", твърди Кръстев.
