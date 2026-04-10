"Проблемът с България може да бъде решен за един следобед, ако решат няколко членки на ЕС", заяви северномакедонският вицепремиер и министър на транспорта Александър Николоски, цитиран от mia.mk.

По думите му тяхната политика за присъединяване към ЕС се провежда с достойнство, не се унижават и позицията им е много ясна.

"Правим това, което се изисква от нас. Що се отнася до Плана за растеж, ние сме далеч пред страните в региона и това ще бъде потвърдено в доклада, който трябва да бъде публикуван през юни. Прилагаме всичко в частта за реформи и няма какво да направим в другата част. София не е проблемът, София е добро извинение, за да се избегне решаването на проблема. Чакаме няколко големи столици да решат дали искат разширяване на ЕС или не", каза вицепремиерът Николоски.

Николоски посочи, че все още поддържа твърдението, че Албания няма да се присъедини към ЕС, не защото Тирана не прави достатъчно, за да се присъедини към Съюза, а поради факта, че ЕС все още не е решил дали ще се разшири.

"Жалко е, че бях прав и единствените ми намерения бяха да предупредя какво ще се случи. Работата на политиците е да вземат решения въз основа на информацията, с която разполагат, но също така да информират обществеността за реалността и истината", отбеляза Николоски.