Нискотарифните авиопревозвачи изпитват сериозен финансов натиск заради рязкото поскъпване на авиационното гориво, което е свързано с напрежението и конфликта в Близкия изток, предава France 24, позовавайки се APF.

В резултат на това много от тях започват да редуцират полетните си програми.

Затварянето на Ормузкия проток отне огромна част от доставките на петрол от пазара, което доведе до скок в цената на авиационното гориво.

Това поражда опасения за потенциален недостиг, който би могъл да доведе до още по-широки съкращения или дори отмяна на полети.

Според APF, авиокомпаниите реагират превантивно, без да изчакват реален дефицит.

"Предупреждение за пътуващите: авиокомпаниите намаляват хиляди полети в момента. Резервирайте рано", обяви водещата на Travel Therapy TV Карен Шалер в Instagram през изминалия уикенд.

Този съвет би спечелил одобрението на шефа на Ryanair Майкъл О'Лиъри, който по-рано този месец изрази загриженост, че опасенията от недостиг на гориво карат хората да отлагат резервациите си за полети.

Нискотарифните авиокомпании, които според различни оценки контролират малко повече от една трета от световния пазар, първи усещат затрудненията поради естеството на своя бизнес модел. С по-евтините билети те имат по-малък капацитет да поемат покачването на разходите за гориво.

Някои от отменените полети може да са нормални корекции, които авиокомпаниите обикновено правят, когато търсенето не отговаря на очакванията по определени маршрути.

"Не е необичайно авиокомпаниите да коригират графиците си по това време на годината", заяви финансовият анализатор Дъдли Шанли от инвестиционната банка Goodbody.

Но "ако цените на самолетното гориво останат на това ниво, ще се наложи малко повече съкращения за нискотарифните авиокомпании", добави той.

Ако преди конфликта в Близкия изток авиокомпаниите са могли да поддържат маршрути с минимална рентабилност или дори нерентабилни маршрути, скокът в цените на самолетното гориво ги принуждават да преразглеждат мрежите си, особено в разгара на летния сезон.

Европейските авиокомпании са склонни да правят това в по-голяма степен от конкурентите си в други части на света.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен също предупреди пред Sky News, че много пътници могат да бъдат засегнати – както чрез анулирани полети, така и чрез значително по-скъпи билети.

Air Transat, канадска нискотарифна авиокомпания, е съкратила с 6% разписанието си за периода май-октомври.

Най-големият нискотарифен превозвач в Югоизточна Азия, AirAsia X, обяви в петък, че съкращава още полети и дори някои връзки, без да посочи обща цифра.

По-рано този месец базираната в Малайзия нискотарифна авиокомпания заяви, че увеличава цените на билетите с до 40 процента и че досега са съкратени около 10 процента от общия брой полети.

Унгарската нискотарифна авиокомпания Wizz Air досега се е съпротивлявала на съкращаването на полети.

''Ние не намаляваме капацитета, защото мисля, че другите ще го направят'', заяви неотдавна нейният главен изпълнителен директор Йожеф Варади, цитиран от специализираното списание Aviation Week.

''Не е нужно да тичаш по-бързо от мечка, а по-бързо от човека до теб'', добави той.

Вероятно той е имал предвид най-драстичните съкращения в сектора, направени от германската група Lufthansa, която току-що обяви, че ще премахне 20 000 полета от графика си до октомври, както и че ще прекрати дейността на регионалната си авиокомпания CityLine.

Европейският й конкурент Air France-KLM е съкратил 2% от полетите през май и юни на своя нискотарифен филиал Transavia.

KLM е ограничила отменените полети до 1% от европейските си полети.

Ryanair не посочи цените на горивото, а високите разходи и данъците, когато обяви миналата седмица, че ще намали полетите до и от Берлин, считано от октомври.

Тя също така съкращава 10% от полетите от Дъблин, като критикува ограничения капацитет на летището.

От началото на месеца испанската Volotea е съкратила близо 1% от полетите от лятното си разписание.