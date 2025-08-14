Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Норвегия подозира руски хакери в източването на язовирна стена в страната
Автор: Екип Ruse24.bg 17:20Коментари (0)40
©
Норвежката служба за полицейска сигурност подозира руски хакери в опит за саботаж на язовирна стена в югозпадната част на страната през април. 

Според норвежкия вестник VG хакерите са успели да проникнат в контролната система на язовирната стена, като са отворили шлюзовете, които задържат водата. Те са останали отворени в продължение на четири часа. През това време е изтекло огромно количество водна маса. 

Директорът на Норвежката служба за полицейска сигурност Беате Гангас разказа за случая по време на презентация за руските кибератаки на публично събитие в сряда. 

Според VG Гангас е казала, че броят на кибератаките върху западна инфраструктура се увеличава. Голяма част от тях не причиняват щети, но се използват за демонстрация на руските възможности. Тя предупреди, че Норвегия трябва да бъде подготвена за още такива в близкото бъдеще. 

На същото събитие шефът на норвежкото разузнаване Нилс Стенсонес е казал, че Русия е най-голямата заплаха за националната сигурност на Норвегия. 

Кибератаките върху западни обекти са част от руската стратегия за водене на хибридна война. Подобен инцидент имаше и през 2024 година, когато група хакери проникнаха в системите на водно съоръжение в Тексас, карайки го да изпуска много повече вода. 

Язовирната стена, за която има данни, че е била обект на руски атаки, се намира в община Бремнгер - на около 150 км от северния град Берген. Местните медии казват, че язовирът не се използва производството на енергия, а хакерите е възможно да са открили слаба точка в системите за сигурност.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
16:58 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
10:40 / 12.08.2025
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
20:29 / 12.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Световна черна хроника
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: