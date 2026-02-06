Al Jazeera.
Разследването идва след като документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ миналата седмица, разкриха години на комуникация между Ягланд, който е бил министър-председател на Норвегия от 1996 до 1997 г., и Епстийн, включително имейли, които предполагат, че той е отсядал в дома на финансиста.
Okokrim, специалната полицейска единица на Норвегия за борба с икономическите престъпления, заявява в четвъртък, че е установила "разумни основания“ за разследване на Ягланд за утежнена корупция.
Агенцията заявява, че е поискала от Министерството на външните работи да отмени имунитета на Ягланд, който е бил и председател на Нобеловия комитет и генерален секретар на Съвета на Европа.
Норвежката полиция разследва бившия премиер Торбьорн Ягланд за връзки с Епстийн
©
Още по темата
/
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
03.02
Още от категорията
/
Германия обяви награда от един милион евро за информация, която ще доведе до залавянето на извършителите на прекъсването на електрозахранването в Берлин
27.01
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
24.01
Банда открадна медни кабели за над 4,5 милиона евро, френската жандармерия е конфискувала имение и луксозните им автомобили
17.01
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Посланикът на ЕС в РСМ: Пътят на Скопие е ясно определен - консти...
12:22 / 05.02.2026
"Цени на електроенергията, пазари и търговия": Кристалина Георгие...
11:24 / 05.02.2026
Над 10 труса разлюляха Албания, най-силният е с магнитуд от 4.0 п...
08:56 / 05.02.2026
Euroclear ще даде на Украйна 3,3 млрд. евро приходи от замразенит...
13:23 / 04.02.2026
Сейф ал Ислам е бил убит в Либия
22:40 / 03.02.2026
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни раз...
21:41 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.