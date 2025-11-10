Сподели close
Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер е регистриирано в понеделник в същия район край североизточното крайбрежие на Япония, който бе разтърсен от силно земетресение предния ден, предизвиквайки предупреждение за цунами.

Трусът е станал в 16:23 местно време на дълбочина 10 километра във водите край бреговете на префектура Ивате, според данни на Японската метеорологична агенция (JMA).

Властите са активирали предупреждение за леко цунами поради прогнозата за промени в приливите и отливите до 20 сантиметра по бреговете на провинцията.