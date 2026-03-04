Iran International. Според информацията това е синът на убития Али Хаменей – Моджтаба Хосейни Хаменей. Той е второто от шестте деца на ликвидирания аятолах и беше сочен за евентуален негов наследник.
Хаменей е на 57 години и освен духовник е бил и участник в Ирано-Иракската война в периода 1987-1988 година. Първоначално се съобщаваше, че Моджтаба Хаменей също е загинал при обстрела на Израел и САЩ срещу Иран, но впоследствие тази информация беше опровергана.
Избирането на върховен духовен водач на Иран се извършва от Съветът на експертите. Той има 88 членове и се състои предимно от теолози, аятоласи, изповядващи крайно консервативна идеология.
Според Iran International, обаче, Корпусът на стражите на ислямската революция са оказали натиск за избора на Моджтаба Хосейни Хаменей. Другото спрягано име за върховен водач беше това на Садик Лариджани.
До момента няма официално потвърждение за избора.
текст: Милен Кандарашев
Нов върховен лидер е избран в Иран, твърдят медии
САЩ и Израел атакуваха сградата на Експертния съвет на Иран, в която трябва да се избере нов лидер на страната
